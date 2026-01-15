Il Napoli ha problemi contro le “piccole”: già dieci punti persi

CorSport: l'effetto "partite trappola", come le chiama De Laurentiis. Due partite in casa e appena due punti contro Verona e Parma nel momento clou della stagione.

Il Napoli ha perso punti con quelle che vengono definite le “piccole” della Serie A; ieri ha pareggiato 0-0 contro il Parma, mercoledì scorso 2-2 col Verona. Precedentemente, due sconfitte per 1-0 contro Torino e Udinese.

Il Napoli perde punti con le “piccole”

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

Dieci punti che non tornano più, che sanno di rimpianto per il Napoli nella rincorsa verso la vetta. Dieci punti persi contro squadre sulla carta alla portata, quelle che sinteticamente vengono definite da «parte destra della classifica» e che invece, al Maradona o in casa proprio, hanno gonfiato il petto impedendo al Napoli di conquistare terreno su cui far fiorire le proprie ambizioni. Il Parma di Cuesta si aggiunge all’elenco che, da inizio campionato, comprende anche le sconfitte di Torino e Udine e il pari della scorsa settimana sempre a Fuorigrotta contro l’Hellas Verona. Adesso i punti cominciano a pesare e certi calcoli iniziano ad avere un senso.

Effetto «partite trappola» per il Napoli, termine utilizzato da De Laurentiis dopo la Supercoppa vinta a Riyadh contro il Bologna. In quell’occasione il riferimento di Adl era alla sfida contro la Cremonese poi vinta agevolmente per due a zero. Ma la trappola, appunto, era dietro l’angolo. Due partite in casa e appena due punti per il Napoli contro Verona e Parma nel momento clou della stagione. A differenza del Verona, che nel primo tempo aveva segnato due gol mostrando anche coraggio e intraprendenza, il Parma ieri si è difeso, ha retto l’urto, raramente è uscito dal guscio.