Nigeria contro la loro Federazione, i calciatori hanno minacciato di non giocare contro l’Algeria per mancati pagamenti di bonus

L'Equipe: oggi hanno saltato gli allenamenti e sabato dovrebbero giocare il quarto di finale con l'Algeria a Marrakech. Era già successo due mesi fa e i calciatori avevano vinto la causa.

La Nigeria ha minacciato la sua Federcalcio boicottando l’allenamento di oggi e, forse, il viaggio a Marrakech per giocare il quarto di finale di Coppa d’Africa sabato contro l’Algeria.

La Nigeria minaccia la Federcalcio

Come riportato da L’Equipe:

Nonostante un debutto molto convincente, la Nigeria sta vivendo una competizione molto movimentata. I giocatori hanno minacciato la loro Federazione con un boicottaggio degli allenamenti oggi e un potenziale rifiuto di fare il viaggio da Fez a Marrakech, due giorni prima del loro quarto di finale contro l’Algeria. Proteste legate al mancato pagamento dei bonus promessi prima dell’inizio del torneo richiesti da Victor Osimhen e compagni, che hanno chiuso in testa al Gruppo C grazie ai tre successi contro Tanzania (2-1), Tunisia (3-2) e Uganda (3-1), prima di schiacciare il Mozambico (4-0) nella fase a eliminazione diretta. Era già accaduto lo scorso novembre, quando i nigeriani avevano boicottato una sessione di allenamento due giorni prima di affrontare il Gabon nelle semifinali dei play-off per la Coppa del Mondo. All’epoca avevano vinto.