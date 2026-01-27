Ngonge nel mirino dell’Espanyol, possibile futuro in Liga (Di Marzio)
Va ancora trovata l’intesa tra Napoli, Torino e il club spagnolo. Sul giocatore restano interessate anche diverse squadre italiane e il Porto di Farioli.
Ngonge è seguito dall’Espanyol, ma per il trasferimento servirà un accordo tra Napoli, Torino e il club spagnolo.
Il futuro di Ngonge può essere in Spagna
Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web:
“Sirene spagnole per l’attaccante del Napoli, a cui avevano pensato a inizio mercato diverse squadre italiane e su cui ora è piombato l’Espanyol.
Per un suo trasferimento, però, va raggiunta l’intesa tra 3 club.
Infatti, l’attaccante belga sta giocando in prestito al Torino in questa stagione, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli“.
