Calciomercato: il Napoli ha un’offerta dalla Turchia per Ngonge, ma il belga non vuole lasciare l’Italia

Si è aperta la sessione di calciomercato di gennaio e il Napoli è alla prese con le prime cessioni che potranno aprire la porta agli acquisti. Tra le situazioni spinose, scrive oggi Tuttosport, c’è quella di Ngonge, in prestito al Torino che però vuole liberarsene.

Intanto Torino e Napoli sono in stretto contatto negli ulti giorni per cercare una soluzione per Cyril Ngonge. L’esterno offensivo, infatti, stato inserito dal club granata tra i partenti.

Il calciatore è stato offerto all’Atalanta, alla Fiorentina e alla Lazio, tutte alla ricerca di un esterno, ma nessuna sembra interessata.

Al Napoli, proprietario del suo cartellino, a inizio gennaio era invece arrivata una chiamata da parte di un club della Turkish Super Lig, disposto a prelevare Ngonge con la formula del presti oneroso con diritto di riscatto. La stessa con la quale era sbarcato ad agosto in maglia granata (un milione di prestito con diritto a 16). Nulla da fare. Cyril si trova bene in Italia e vuole prosegui e la carriera in Serie A. Dietro questa scelta si nasconde anche una motivazione personale visto che nel nostro Paese ha trovato l’amore.