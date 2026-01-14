Neres va in panchina. Anguissa torna contro la Juventus (nonostante la lombalgia)

Neres, Anguissa, per la serie “lentamente ritornano”. Il 2026 – facendo i debiti scongiuri – dovrebbe essere l’anno del recupero degli infortunati del Napoli. Che è la squadra di vertice decisamente più martoriata dagli infortuni. Piano piano qualcuno rientra. Innanzitutto Neres il brasiliano fermato da una distorsione alla caviglia. È stato convocato per Napoli-Parma e stasera andrà in panchina. Poi, Anguissa che dovrebbe essere disponibile contro la Juventus il 25 gennaio.

Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

La buona noti­zia c’è: Neres è tra i con­vo­cati e dun­que almeno in pan­china sarà a dispo­si­zione. Quella così così, pure: Anguissa pros­simo a rien­trare ha avuto un fasti­dio alla schiena, una lom­bal­gia lo ha fre­nato durante l’alle­na­mento, non dovreb­bero essere com­pro­messi però i tempi di ritorno, pre­vi­sti con­tro la Juve allo Sta­dium il 25 gen­naio. Il solito com­bat­ti­mento con le emer­genze quo­ti­diane, è que­sto che toglie il sonno ad Anto­nio. Il Napoli, reduce da una prova di forza e di sostanza con­tro l’inter, ha l’obbligo di con­fer­marsi con­tro due squa­dre cosid­dette pic­cole.