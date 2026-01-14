Neres va in panchina. Anguissa torna contro la Juventus (nonostante la lombalgia)
Neres, Anguissa, per la serie “lentamente ritornano”. Il 2026 – facendo i debiti scongiuri – dovrebbe essere l’anno del recupero degli infortunati del Napoli. Che è la squadra di vertice decisamente più martoriata dagli infortuni. Piano piano qualcuno rientra. Innanzitutto Neres il brasiliano fermato da una distorsione alla caviglia. È stato convocato per Napoli-Parma e stasera andrà in panchina. Poi, Anguissa che dovrebbe essere disponibile contro la Juventus il 25 gennaio.
Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:
La buona notizia c’è: Neres è tra i convocati e dunque almeno in panchina sarà a disposizione. Quella così così, pure: Anguissa prossimo a rientrare ha avuto un fastidio alla schiena, una lombalgia lo ha frenato durante l’allenamento, non dovrebbero essere compromessi però i tempi di ritorno, previsti contro la Juve allo Stadium il 25 gennaio. Il solito combattimento con le emergenze quotidiane, è questo che toglie il sonno ad Antonio. Il Napoli, reduce da una prova di forza e di sostanza contro l’inter, ha l’obbligo di confermarsi contro due squadre cosiddette piccole.