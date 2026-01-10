Neres, la caviglia fa ancora male. Deciderà lui
Il Corsport: le risposte raccolte ieri non sono state entusiasmanti dopo il ciclo intensivo di terapie a cui è stato sottoposto sin dall’inizio della settimana
Neres è il grande dubbio del Napoli e di Conte alla vigilia di Inter-Napoli che si giocherà domani sera a San Siro. I test di ieri non hanno sciolto i dubbi sulla caviglia del brasiliano che è rimasto vittima di una distorsione e ha già saltato il Verona (con risultati evidenti visto che il Napoli ha pareggiato 2-2 dopo essere andato sotto 0-2, al netto degli errori arbitrali).
Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
Il rischio forfait anche solo per la panchina, però, persiste. (…) Il primo giorno di prove in campo non è stato sufficiente a sciogliere il dubbio dei dubbi della vigilia di Inter-Napoli: la convocazione di David Neres è ancora avvolta nell’incertezza più totale. Dall’infortunio alla caviglia sinistra rimediato con la Lazio all’Olimpico sono trascorsi sei giorni, appena sei, neanche una settimana, e il ricordo della sua uscita dallo stadio in stampelle è ancora troppo nitido per dissolversi nell’aria: le risposte raccolte ieri non sono state entusiasmanti dopo il ciclo intensivo di terapie a cui è stato sottoposto sin dall’inizio della settimana, il fastidio non è sparito, ma considerando l’importanza della partita e della posta in palio a San Siro è chiaro che nulla sarà lasciato al caso. Mettiamola così: dopo la prova d’appello, oggi al centro sportivo di Castel Volturno si pronuncerà la Cassazione. Ultimo test e ultime chance fondate interamente sulle sensazioni del giocatore nella corsa, nel calcio, nei cambi di direzione. Il giudice è Neres.