Neres, la caviglia fa ancora male. Deciderà lui

Neres è il grande dubbio del Napoli e di Conte alla vigilia di Inter-Napoli che si giocherà domani sera a San Siro. I test di ieri non hanno sciolto i dubbi sulla caviglia del brasiliano che è rimasto vittima di una distorsione e ha già saltato il Verona (con risultati evidenti visto che il Napoli ha pareggiato 2-2 dopo essere andato sotto 0-2, al netto degli errori arbitrali).

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il rischio for­fait anche solo per la pan­china, però, per­si­ste. (…) Il primo giorno di prove in campo non è stato suf­fi­ciente a scio­gliere il dub­bio dei dubbi della vigi­lia di Inter-Napoli: la con­vo­ca­zione di David Neres è ancora avvolta nell’incer­tezza più totale. Dall’infor­tu­nio alla cavi­glia sini­stra rime­diato con la Lazio all’Olim­pico sono tra­scorsi sei giorni, appena sei, nean­che una set­ti­mana, e il ricordo della sua uscita dallo sta­dio in stam­pelle è ancora troppo nitido per dis­sol­versi nell’aria: le rispo­ste rac­colte ieri non sono state entu­sia­smanti dopo il ciclo inten­sivo di tera­pie a cui è stato sot­to­po­sto sin dall’ini­zio della set­ti­mana, il fasti­dio non è spa­rito, ma con­si­de­rando l’impor­tanza della par­tita e della posta in palio a San Siro è chiaro che nulla sarà lasciato al caso. Met­tia­mola così: dopo la prova d’appello, oggi al cen­tro spor­tivo di Castel Vol­turno si pro­nun­cerà la Cas­sa­zione. Ultimo test e ultime chance fon­date inte­ra­mente sulle sen­sa­zioni del gio­ca­tore nella corsa, nel cal­cio, nei cambi di dire­zione. Il giu­dice è Neres.