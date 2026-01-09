Neres sta meglio e que­sto basta a far cre­scere la fidu­cia

Neres potrebbe giocare contro l’Inter, resta in dubbio ma cresce la fiducia di vederlo in campo domenica sera contro l’Inter. La sua assenza si è sentita contro il Verona, nessuno può sostituire il brasiliano che ha caratteristiche uniche nella squadra di Conte. È veloce, tecnico, interprete del futbol bailado brasiliano. È stato lui l’anima della ripresa della squadra dopo la disfatta di Bologna. Conte punta sul suo recupero domenica sera a San Siro contro l’Inter nella sfida scudetto che chiude il girone d’andata.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

La spe­ranza l’ha ali­men­tata Conte mer­co­ledì: «Per l’Inter potremmo recu­pe­rare Neres…». Poche parole, con un signi­fi­cato enorme. Prima con­si­de­ra­zione: David sta meglio e que­sto basta a far cre­scere la fidu­cia. Seconda con­si­de­ra­zione: in que­sto nuovo Napoli dise­gnato attorno al suo talento, la sua pre­senza è fon­da­men­tale per accen­dere la spinta offen­siva azzurra. Neres ha carat­te­ri­sti­che uni­che, con un cal­cio “bai­lado” fatto di drib­bling, strappi e ster­zate. Conte lo ha accen­trato di più, come un vec­chio 10, dan­do­gli mag­gior libertà. E David ha rin­gra­ziato, ritro­vando il gol con l’Ata­lanta che man­cava da 322 giorni e poi gio­cando sem­pre col turbo inse­rito: gol par­tita alla Roma, assist con­tro la Juve, tre reti in Super­coppa. All’andata giocò da falso nove, ora resta in dub­bio. Ma con grande voglia di esserci.