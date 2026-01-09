Neres sta meglio e questo basta a far crescere la fiducia
Neres potrebbe giocare contro l’Inter, resta in dubbio ma cresce la fiducia di vederlo in campo domenica sera contro l’Inter. La sua assenza si è sentita contro il Verona, nessuno può sostituire il brasiliano che ha caratteristiche uniche nella squadra di Conte. È veloce, tecnico, interprete del futbol bailado brasiliano. È stato lui l’anima della ripresa della squadra dopo la disfatta di Bologna. Conte punta sul suo recupero domenica sera a San Siro contro l’Inter nella sfida scudetto che chiude il girone d’andata.
Scrive la Gazzetta dello Sport:
La speranza l’ha alimentata Conte mercoledì: «Per l’Inter potremmo recuperare Neres…». Poche parole, con un significato enorme. Prima considerazione: David sta meglio e questo basta a far crescere la fiducia. Seconda considerazione: in questo nuovo Napoli disegnato attorno al suo talento, la sua presenza è fondamentale per accendere la spinta offensiva azzurra. Neres ha caratteristiche uniche, con un calcio “bailado” fatto di dribbling, strappi e sterzate. Conte lo ha accentrato di più, come un vecchio 10, dandogli maggior libertà. E David ha ringraziato, ritrovando il gol con l’Atalanta che mancava da 322 giorni e poi giocando sempre col turbo inserito: gol partita alla Roma, assist contro la Juve, tre reti in Supercoppa. All’andata giocò da falso nove, ora resta in dubbio. Ma con grande voglia di esserci.