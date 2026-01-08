Neres sta continuando le terapie, domani si capirà se ci sarà contro l’Inter
Ugolini a Sky: «Il suo futuro è avvolto dalla prudenza, nessuno si sbilancia, domani potrebbe essere una giornata importante per capire la sua disponibilità».
David Neres si sta pian piano riprendendo dall’infortunio subito contro la Lazio ed è ancora in dubbio se ci sarà o meno contro l’Inter nel match di domenica sera a San Siro, dopo aver saltato quello contro l’Hellas Verona di ieri.
Solo negli ultimi due mesi, il brasiliano ha messo a segno 3 gol e 1 assist in campionato.
Le condizioni di Neres
Come riportato da Massimo Ugolini a Sky Sport:
«Neres continua le terapie, domani dovrebbe essere una giornata importante per capire se sarà presente in partita. Il suo futuro è avvolto dalla prudenza, nessuno si sbilancia, domani potrebbe essere importante per capire la sua disponibilità».