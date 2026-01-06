Neres, il Napoli si aggrappa alla speranza. È ammaccato ma può farcela per l’Inter

Neres, c’è speranza. È ammaccato ma può farcela per l’Inter

Per la Gazzetta, il Napoli ha la speranza di poter contare su Neres domenica a San Siro per il match con l’Inter. Il titolo è: “Neres, l’Inter sul filo” E ancora: “Solo distorsione ma il tempo è poco, David vuol provarci”. Si deciderà nel fine settimana ma a Castel Volturno non sono abbattuti, poi il resto dei giorni fornirà la sentenza definitiva.

Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano:

A leg­gere così la dia­gnosi a Castel Vol­turno hanno sor­riso, pro­lun­ga­ta­mente. E lo faranno fino a dome­nica pros­sima, ovvia­mente, con la spe­ranza che quel filo di luce intra­vi­sta dalle lastra dia corpo all’otti­mi­smo: David Neres è ammac­cato ma solo un po’, c’è chia­ra­mente un «trauma distor­sivo alla cavi­glia sini­stra» ma c’è pure la pos­si­bi­lità, nep­pur tanto segreta, che possa bastare que­sta set­ti­mana per but­tare via non solo le stam­pelle sfrut­tate per uscire dall’Olim­pico ma pure il sospetto di dover rinun­ciare a lui per la nuova madre di tutte le par­tite. Per acci­denti del genere, una ster­zata bru­sca o vai a capire cos’altro gli sarebbe suc­cesso, le pro­gnosi sono varia­bili, si va dai sette ai quin­dici giorni, e, non ci fosse l’Inter ad aspet­tare il Napoli, volendo evi­tare guai, si pro­ce­de­rebbe con cau­tela: ma le rispo­ste del fisico sono state inco­rag­gianti e se non è pro­prio il caso di spin­gersi sino alla «ola» viene pure scon­si­gliato di lasciarsi sopraf­fare dalle delu­sione.

