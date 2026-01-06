Neres, il Napoli si aggrappa alla speranza. È ammaccato ma può farcela per l’Inter
La Gazzetta: quel filo di luce intravista dalle lastre dà corpo all’ottimismo. Per le distorsioni alla caviglia le prognosi sono variabili, si va dai sette ai quindici giorni
Neres, c’è speranza. È ammaccato ma può farcela per l’Inter
Per la Gazzetta, il Napoli ha la speranza di poter contare su Neres domenica a San Siro per il match con l’Inter. Il titolo è: “Neres, l’Inter sul filo” E ancora: “Solo distorsione ma il tempo è poco, David vuol provarci”. Si deciderà nel fine settimana ma a Castel Volturno non sono abbattuti, poi il resto dei giorni fornirà la sentenza definitiva.
Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano:
A leggere così la diagnosi a Castel Volturno hanno sorriso, prolungatamente. E lo faranno fino a domenica prossima, ovviamente, con la speranza che quel filo di luce intravista dalle lastra dia corpo all’ottimismo: David Neres è ammaccato ma solo un po’, c’è chiaramente un «trauma distorsivo alla caviglia sinistra» ma c’è pure la possibilità, neppur tanto segreta, che possa bastare questa settimana per buttare via non solo le stampelle sfruttate per uscire dall’Olimpico ma pure il sospetto di dover rinunciare a lui per la nuova madre di tutte le partite. Per accidenti del genere, una sterzata brusca o vai a capire cos’altro gli sarebbe successo, le prognosi sono variabili, si va dai sette ai quindici giorni, e, non ci fosse l’Inter ad aspettare il Napoli, volendo evitare guai, si procederebbe con cautela: ma le risposte del fisico sono state incoraggianti e se non è proprio il caso di spingersi sino alla «ola» viene pure sconsigliato di lasciarsi sopraffare dalle delusione.
