Neres si è operato e rassicura: “È andato tutto bene”
L'intervento al tendine della caviglia sinistra è riuscito. Il brasiliano si è operato al Wellington Hospital di Londra, come Gilmour.
David Neres si è operato a Londra, al Wellington Hospital dove ha subito un intervento chirurgico anche Billy Gilmour lo scorso mese. L’attaccante brasiliano aveva subito la lesione del tendine della caviglia sinistra.
Ha pubblicato una foto su Instagram dopo l’operazione, con la seguente didascalia:
“È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non è solo mia moglie, ma anche al mio medico, fisioterapista ecc…”
Dopo essersi ripreso (ma probabilmente non del tutto) da un infortunio subito nel match contro la Lazio del 4 gennaio, Neres era entrato in campo pochi minuti contro il Parma, dieci giorni dopo; era poi stato richiamato nuovamente in panchina per l’infortunio al tendine.