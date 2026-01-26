Neres si è operato e rassicura: “È andato tutto bene”

Mertens si gode il ritiro dal calcio giocato: vacanze e tornei di padel a Bali

La nuova vita dell'ex Napoli e Galatasaray, in giro per il mondo con moglie e figli. Odoi, suo ex compagno in Nazionale, ha dichiarato: «Per Dries, era giunto il momento di fare qualcosa di diverso. Senza il calcio è felice».