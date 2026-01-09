Neres si è allenato, ma è ancora in dubbio per l’Inter
Sky: emerge cauto ottimismo, ma sarà decisivo il provino di domani. Molto dipenderà dalle sue sensazioni. Se non dovesse farcela, Politano sarebbe avanzato nei tre davanti.
Domenica il Napoli affronterà l’Inter in campionato. Per gli azzurri è ancora in dubbio la presenza di David Neres, che non ha giocato contro l’Hellas Verona per un infortunio rimediato nel match contro la Lazio.
Le condizioni di Neres
Come riportato da Sky Sport:
Il dubbio principale resta Neres: emerge cauto ottimismo, ma sarà decisivo il provino di sabato. Molto dipenderà dalle sue sensazioni. Se non dovesse farcela, Politano sarebbe avanzato nei tre davanti, con Di Lorenzo esterno di centrocampo.
Dunque, bisognerà aspettare la giornata di domani per capire se il brasiliano potrà essere in campo contro i nerazzurri. Dopo il pareggio contro il Verona 2-2, il Napoli vuole riscattarsi.