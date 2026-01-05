Neres a forte rischio per l’Inter, fino a dieci giorni di stop
Neres a forte rischio per l’Inter, fino a dieci giorni di stop si parla. La situazione sarà monitorata giorno per giorno. il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo.
Scrive Gianluca Di Marzio:
“Un infortunio che di solito richiede 7/10 giorni di stop. Da monitorare dunque le sue condizioni visti i tanti impegni del club nelle prossime settimane. Sicuramente out per Napoli-Verona di mercoledì 7 gennaio del turno infrasettimanale, l’obiettivo sarà il big match contro l’Inter di domenica 11 gennaio”.
Comunicato ufficiale sull’infortunio di Neres
Il comunicato del Napoli sull’infortunio del brasiliano:
“Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.”