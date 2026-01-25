Neres è partito per Londra all’alba, si opererà al Wellington Hospital (lo stesso di Gilmour)

E così David Neres è partito alla volta di Londra. Non per un match in trasferta bensì per un’operazione alla caviglia, che molti di noi si chiederanno – a lungo – se si sarebbe potuta evitare o no. I 32′ contro il Parma, dove l’ala destra è entrato in campo per poi essere subito sostituito, in questo senso sono ancora lì a farsi recriminare. La distorsione subìta contro la Lazio poteva risolversi in altro modo e non recidivare peggiorando. Intanto Sky Sport riporta il dettaglio della partenza verso l’Inghilterra.

Neres si opera a Londra, stamattina la partenza. Tempi di recupero da stabilire (Sky)

Scrive così Sky Sport a riguardo:

“L’attaccante è partito per l’Inghilterra nella prima mattinata di domenica 25 gennaio. A Londra Neres verrà operato per risolvere il problema alla caviglia sinistra dopo l’infortunio subito lo scorso 4 gennaio contro la Lazio. I tempi di recupero verranno stabiliti dopo l’intervento, ma saranno comunque lunghi. I tempi di recupero verranno stabiliti con più precisione dopo l’intervento, ma si tratterà comunque di un’assenza lunga. Il brasiliano quest’anno ha segnato 3 gol e realizzato 3 assist in Serie A e un assist in Champions”

Di Marzio aggiunge che il luogo dell’intervento è il Wellington Hospital, dove anche Gilmour è stato operato in passato.