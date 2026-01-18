Neres continua a preoccupare, è in dubbio per Copenaghen

Neres ce la farà a recuperare per martedì in Champions contro il Copenaghen? È una delle tante domande che assillano l’ambiente Napoli ormai perseguitato dagli infortuni e che comincia a sembrare anche rassegnato. Ieri contro il Sassuolo il brasiliano non è andato nemmeno in panchina.

A proposito di Neres ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Le perplessità più serie sono tutte di Neres:ma sino a quando stamattina non arriveranno segnali indiscutibili finiranno per appartenere anche a Rrahmani e Politano, perché il calcio insegna che i muscoli possono pure ingannare. Neres? E insomma, per il Copenaghen, chi sembra preoccupi

proprio tanto è Neres, come sottolineato dall’espressione di Stellini, diplomatico ma anche no («Abbiamo cercato di fargli recuperare la condizione migliore – ha detto il vice Conte –, il fastidio era legato alle trazioni in velocità nelle quali lui sentiva dolore: avendo una grande velocità, non era semplice e dobbiamo seguire i suoi feedback») e solo oggi si capirà se ha avuto un senso pensare positivo per Elmas, per Rrahmani, per Politano.

Sono 6 mesi che la dea bendata ha smesso di guardar con simpatia a Castel Volturno.