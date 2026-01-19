Sul rien­tro di Anguissa non ci sono cer­tezze, si parla della sfida con la Juve del 25. Neres era rientrato, poi è sparito. E c'è chi gioca sempre

Neres, Anguissa, Meret: i calciatori del Napoli che sembra stiano rientrando e invece spariscono

Una sorta di Fossa delle Marianne tormenta i calciatori del Napoli e avvelena il clima tra settore tecnico e staff medico. La polemica ormai non è nemmeno tanto sotterranea. Antonio Conte ha risposto stizzito alle domande sugli infortunati («non sono un medico, chiedete a loro, informazioni non ne ho»). Il caso riguarda calciatori che sembrava stessero rientrando e invece poi spariscono. Per fortuna Lukaku dovrebbe aggregarsi alla trasferta di Copenaghen. Una buona notizia.

Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Il caso di Neres è emble­ma­tico: rien­tra col Parma dopo l’infor­tu­nio alla cavi­glia, ma spa­ri­sce nuo­va­mente dai radar («ha sen­tito di nuovo dolore») e domani potrebbe essere di nuovo fra i con­vo­cati e quindi dispo­ni­bile. Lukaku è assente dal 14 ago­sto, si era rivi­sto in Super­coppa a Riad ma a domanda, Conte aveva rispo­sto: «Non ha minuti nelle gambe». Spa­rito. Anche il por­tiere Meret si è infor­tu­nato due volte, prima al piede poi alla spalla, senza gio­care un solo minuto. Sul rien­tro di Anguissa non ci sono cer­tezze, si parla della sfida con la Juve del 25. C’è biso­gno di ricambi, soprat­tutto a cen­tro­campo e in attacco — Hoj­lund, Lobo­tka e Mcto­mi­nay non si fer­mano mai — il Napoli nume­ri­ca­mente non ne ha. Il pro­blema è dop­pio: sosti­tuire gli infor­tu­nati ma soprat­tutto pre­ser­vare chi gioca sem­pre e rischia di fer­marsi. Rrha­mani prima di infor­tu­narsi, sabato col Sas­suolo, ha gio­cato 19 par­tite. Pra­ti­ca­mente tutte.