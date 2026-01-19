Neres, Anguissa, Meret: i calciatori del Napoli che sembra stiano rientrando e invece spariscono
Sul rientro di Anguissa non ci sono certezze, si parla della sfida con la Juve del 25. Neres era rientrato, poi è sparito. E c'è chi gioca sempre
Una sorta di Fossa delle Marianne tormenta i calciatori del Napoli e avvelena il clima tra settore tecnico e staff medico. La polemica ormai non è nemmeno tanto sotterranea. Antonio Conte ha risposto stizzito alle domande sugli infortunati («non sono un medico, chiedete a loro, informazioni non ne ho»). Il caso riguarda calciatori che sembrava stessero rientrando e invece poi spariscono. Per fortuna Lukaku dovrebbe aggregarsi alla trasferta di Copenaghen. Una buona notizia.
Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:
Il caso di Neres è emblematico: rientra col Parma dopo l’infortunio alla caviglia, ma sparisce nuovamente dai radar («ha sentito di nuovo dolore») e domani potrebbe essere di nuovo fra i convocati e quindi disponibile. Lukaku è assente dal 14 agosto, si era rivisto in Supercoppa a Riad ma a domanda, Conte aveva risposto: «Non ha minuti nelle gambe». Sparito. Anche il portiere Meret si è infortunato due volte, prima al piede poi alla spalla, senza giocare un solo minuto. Sul rientro di Anguissa non ci sono certezze, si parla della sfida con la Juve del 25. C’è bisogno di ricambi, soprattutto a centrocampo e in attacco — Hojlund, Lobotka e Mctominay non si fermano mai — il Napoli numericamente non ne ha. Il problema è doppio: sostituire gli infortunati ma soprattutto preservare chi gioca sempre e rischia di fermarsi. Rrhamani prima di infortunarsi, sabato col Sassuolo, ha giocato 19 partite. Praticamente tutte.