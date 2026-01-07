Conte: «Il Var? Non ho voglia di fare polemiche perché quando parlo, viene travisato»

In conferenza: «Dobbiamo accettare cosa ha visto il Var perché l'arbitro il gol lo aveva convalidato e il rigore non l'aveva dato»

Dopo il pareggio contro il Verona, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa

Conte in conferenza

«Nel primo tempo ci sono stati due episodi negativi in cui potevamo fare molto meglio anche se sul rigore è sempre molto soggettivo. Sono situazioni che bisogna accettare. Andare sotto di due a zero nel primo tempo poteva ammazzare un toro ma non questi ragazzi che nel secondo tempo hanno fatto una prestazione di altissimo livello. Vanno solo elogiati, stanno affrontando partite e stanno dando tutto. Oggi la risposta nel secondo tempo dimostra quanto ci tengono e quanto sono orgogliosi. Avremmo voluto regalare la vittoria».

Il fallo di mano di Hojlund

«Come ho detto anche per il rigore su Buongiorno, sono valutazioni soggettive e interpretazioni che sono a volte differenti. Hojlund non si poteva tagliare il braccio visto che gli hanno sparato la palla a un metro di distanza. Dobbiamo accettare cosa ha visto il Var perché l’arbitro il gol lo aveva convalidato e il rigore non l’aveva dato»

Come si spiega tutti questi errori col Var?

«Non ho voglia di fare polemiche perché quando parlo viene travisato. Non c’è una linea chiara sul Var, va a interpretazione»

Una valutazione su Marianucci?

«Luca è un calciatore della rosa, sa giocare la palla e dà fisicità. Era una situazione in cui dovevamo attaccare e ha giocato. Penso che abbia fatto bene. È un ragazzo di 21 anni che gioca nel Napoli che ha lo scudetto sulla maglia e ha dimostrato grande personalità. Oggi è stato strano dover ribaltare il risultato facendo entrare dei difensori, è stata la prima volta che mi è accaduto»