Napoli, tutte le informazioni e i prezzi dei biglietti per Napoli-Chelsea in Champions League

La Ssc Napoli ha comunicato che: a partire dalle ore 12:00 di domani 7 Gennaio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Chelsea, match che si disputerà mercoledì 28 Gennaio alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Si legge sul sito ufficiale:

La vendita si articola in quattro fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento Italia 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), per i possessori di Membership Premium Ssc Napoli powered by Kda3, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti; infine, la quarta fase (fase 4)di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, della Fase 2 e della Fase 3, gli abbonati, i possessori di Fidelity Card e i possessori di Membership non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

Napoli-Chelsea, i prezzi dei biglietti

Curve inferiori: fase 1-2 e 3→ 40,00 €, fase 4 → 45,00 €,

Curve superiori: fase 1-2 e 3 → 55,00 €, fase 4 → 60,00 €

Distinti inferiori: fase 1-2 e 3 → 75,00 €, fase 4 → 90,00 €

Distinti superiori: fase 1-2 e 3 → 115,00 €, fase 4 → 130,00 €

Distinti superiori Premium: fase 1-2 e 3 → 130,00 €, fase 4 → 150,00 €

Tribuna Nisida: fase 1-2 e 3 → 150,00 €, fase 4 → 170,00 €

Tribuna Posillipo: fase 1-2 e 3 → 175,00 €, fase 4 → 200,00 €

Tribuna Posillipo Premium: fase 1-2 e 3 → 200,00 €, fase 4 → 225,00

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 25/26

Dalle ore 12:00 di mercoledì 7 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 8 Gennaio i titolari di Abbonamento Italia della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (vendita libera).

FASE 2 – Prevendita Fidelity SSC Napoli – Fan Stadium Card

Dalle ore 12:00 di venerdì 9 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di martedì 13 Gennaio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “Ssc Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3

Dalle ore 12:00 di mercoledì 14 Gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 15 Gennaio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium Ssc Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 12 Gennaio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 3, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 4 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 3 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 16 Gennaio 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

Per tutte le info sulle modalità di vendita: Biglietti Napoli-Chelsea: info e modalità di vendita – SSC Napoli