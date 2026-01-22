Il Napoli ha tirato fuori il nome di Giovane del Verona per rinforzare l’attacco falcidiato dagli infortuni. Su di lui ci sono diversi club tra cui la Lazio che ci ha puntato forte, ma secondo Nicolò Schira, il club azzurro sarebbe un passo avanti. Sul suo canale Youtube ha aggiornato la situazione sulle operazioni del club azzurro che si vuole rinforzare in attacco.

«Il club ha rotto gli indugi e ha accelerato per Giovane. Accordo trovato con l’agente per un contratto di lunga durata con ingaggio crescente più bonus. Ora va trovata la quadra con il Verona: si lavora su un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Verona spinge per l’obbligo. Il Napoli deve fare un mercato a saldo zero ma sta cercando l’intesa. Giovane è un classe 2003, quindi non occupa posto in lista.

Con gli addii di Lucca e Lang ci sarà spazio. Lang va in prestito oneroso con diritto di riscatto al Galatasaray, già oggi potrebbe volare in Turchia per visite mediche e firme. Lucca continua a valutare le opzioni: si è inserito il Siviglia, c’è il Pisa con Gilardino che spinge, ma l’unico accordo economico al momento è con il Nottingham Forest. Lucca però non è convinto e continua a riflettere, ma l’addio è certo. Come esterno offensivo è stato riproposto al Napoli Daniel Maldini, proposto anche alla Fiorentina. La Juve al momento non è una prima scelta».