Il Napoli punta su Giovane, ma la Lazio ha offerto 13 milioni più Belahyane (Gazzetta)

Il Napoli sperava nello sblocco del mercato che non è arrivato, ma nonostante il limite ha bisogno di rinforzare la rosa, come detto sia da Conte che dal ds Manna. Proprio lui negli ultimi giorni è attivo per provare a ingaggiare almeno uno tra Giovane e Maldini, insomma un attaccante necessario dopo gli stop a Neres, Politano e con Lukaku ancora fermo ai box. La pista Giovane sembrerebbe la più fattibile, ma su di lui c’è in forte pressing la Lazio, come riporta la Gazzetta

“Lazio in corsa per Giovane del Verona. Anche se nell’operazione si comincia a sentire il peso della concorrenza. Ieri, ritorno di fiamma del Napoli per il centravanti brasiliano, alla prima stagione di Serie A. La Lazio confida nell’evolversi di una trattativa ben avviata, che al momento segnalerebbe un posizione di vantaggio per ingaggiare l’attaccante. Rimodulata l’iniziale offerta che prevedeva un conguaglio di dieci milioni all’inserimento di Belahyane come contropartita. IlVeronaha detto sì al ritorno del mediano che proprio nel gennaio scorso venne trasferito in biancoceleste. La base è però la valutazione data dal club veneto per Giovane: 18 milioni di euro. Per un’operazione che potrebbe essere avviata con la formula del prestito prevedendo però un obbligo di riscatto. Per agganciare la richiesta di 18 milioni, dalla Lazio si sta allargando l’offerta sui 13milioni (bonus compresi) in aggiunta a Belahyane (da definire la formula del suo passaggio)”