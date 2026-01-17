Conte conferma Vergara al posto di Politano. Neres neanche in panchina

Le formazioni ufficiali di Napoli e Sassuolo sono state diramate pochi minuti fa. Conte si gioca molto al Maradona, dove non si vince da due partite di fila. L’Inter intanto ha vinto a Udine e ha portato il distacco a +9 momentaneamente a parità di partite giocate. A Napoli arriva il Sassuolo di Grosso, una buona squadra con velleità di metà classifica e in emergenza infortuni specie in alcune zone del campo. Conte schiera dal primo minuto Vergara, sorprendendo e tenendo in panchina Politano. Ancora nessun minuto per Lucca dall’inizio se non in Coppa Italia e a inizio stagione. Ritorna Beukema con Juan Jesus, Buongiorno in panchina. Obbligati a centrocampo Lobotka e McTominay. Di seguito il prospetto completo.

Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas. All. Conte

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Il Napoli comunica le condizioni di Neres con una nota diffusa internamente alla stampa:

«A scopo precauzionale, David Neres non farà parte del match per proseguire il suo percorso riabilitativo.»