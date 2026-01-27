Open Var, ha sbagliato Doveri: «netto il rigore su Hojlund, il Var doveva richiamare Mariani che non aveva visto»

È andata in onda la puntata di Open Var, con Federica Zille in studio con Dino Tommasi ex arbitro e oggi componente dell’associazione arbitri (Aia). Tra gli episodi analizzati c’è stato, ovviamente, il contatto Bremer-Hojlund in Juve–Napoli.

Open Var su Juve-Napoli

Parla Tommasi:

«Mariani comunica al Var che non ha visto la situazione di Bremer perché guarda troppo a destra e perde la priorità sul centro dell’area di rigore in quel momento. Ha arbitrato bene la gara ma lui non vede il primo contatto. Kalulu-Vergara è troppo leggero, non ci sono parametri chiari per un intervento. Bremer trattiene Hojlund con entrambe le mani e gli cinge il collo col braccio sinistro. L’intervento è sicuramente falloso e c’è un parametro evidente nella trattenuta. Questo è un rigore mancante e manca un On Field Review per farlo rivedere a Mariani.»

È stata fatta bene questa revisione o poteva essere utilizzata un’altra telecamera? Di solito vediamo molte più inquadrature.

«Già quelle telecamere erano chiare: Bremer cinge il collo di Hojlund e lo porta a terra. Se fosse stata fatta bene l’arbitro sarebbe stato richiamato, soprattutto in virtù del fatto che Mariani comunica di non essere riuscito a valutare.»