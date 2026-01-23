Napoli, Rrahmani rinnoverà entro due mesi fino al 2029 con stipendio di 4 milioni di euro l’anno
Tmw: anche per Juan Jesus e Spinazzola (in scadenza a giugno 2026) potrebbe esserci un rinnovo per un'ulteriore stagione.
Il punto sui rinnovi di Juan Jesus, Amir Rrahmani e Leonardo Spinazzola con il Napoli.
I rinnovi in casa Napoli
Tuttomercatoweb scrive:
Nelle scorse settimane, in un hotel di Milano, c’è stato un incontro fra Giovanni Manna e Roberto Calenda, agente di Juan Jesus. Il difensore brasiliano è in scadenza al 30 giugno del 2026, ma le ottime prestazioni finora stanno suggerendo di prolungare il rapporto per un’altra stagione.
Un rinnovo che potrebbe venire dopo quello di Amir Rrahmani, che tra marzo e aprile firmerà il proprio contratto fino al 2029 con opzione per un’altra stagione a 4 milioni di euro netti all’anno. E poi c’è la situazione di Spinazzola, anche lui in scadenza. Pure per lui potrebbe esserci un prolungamento per un’altra stagione, soprattutto se dovesse rimanere Antonio Conte.