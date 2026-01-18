Politano e Rrahmani saltano la Champions, niente trasferta in Danimarca per loro. Sky Sport conferma quel che è noto da ieri sera, da quando Rrahmani si è toccato il flessore della coscia prima di uscire da quando Politano ha fatto quasi lo stesso gesto pur rimanendo in campo per gli ultimi minuti. Domani gli esami strumentali. Ma potrebbero saltare non soltanto il decisivo appuntamento danese (è una partita da dentro fuori: il Napoli potrebbe ritrovarsi fuori dai play-off), ma anche la Juventus nella partita di domenica sera allo Stadium. Elmas dovrebbe essere recuperato, almeno lui, poiché si sarebbe trattato solo di un giramento di testa dovuto ad uno stato influenzale.

Politano e Rrahmani saltano la Champions e probabilmente anche la Juventus (Sky Sport)

Filtra un po’ di preoccupazione. Il Napoli ha già fuori – come è ormai noto – Lukaku, Gilmour, De Bruyne, Anguissa, Meret, Neres. Anguissa e Neres potrebbero tornare a disposizione.