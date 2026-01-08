Del Napoli e non solo. Arianna Ravelli, vicedirettrice la Gazzetta dello Sport, scrive della giornata di campionato, del passo falso del Napoli della lotta scudetto alla vigilia di Inter-Napoli (domenica sera ore 20.45).

Scrive la Gazzetta:

Milano tenta la fuga, dopo la bat­tuta d’arre­sto one­sta­mente impre­ve­di­bile del Napoli con un Verona uscito rin­fran­cato dal ritiro post Toro. Così, l’Inter arriva allo scon­tro diretto con Conte con un cusci­netto di sicu­rezza che la ren­de­rebbe comun­que irrag­giun­gi­bile: por­tarsi a +7 non è dare un colpo di gra­zia al cam­pio­nato, ma è già una mezza sen­tenza. E d’altra parte il Milan oggi con il Genoa e dome­nica con la Fio­ren­tina ha a sua volta la pos­si­bi­lità di appro­fit­tarne (e por­tarsi a +6 se il Napoli per­desse).

Va detto che entrambe le duel­lanti per lo scu­detto hanno perso in mezzo alla set­ti­mana il domi­nio e la bel­lezza visti nello scorso wee­kend. Ma il Napoli paga dazio: entra in campo e asso­mi­glia ben poco a quella che aveva preso a pal­late la Lazio. Colpa (al netto del rigore con­cesso al Verona che lascia molti dubbi) di un primo tempo disa­stroso, forse non sem­pre il gruppo spre­muto da Conte rie­sce a sop­por­tare le assenze: Elmas non è Neres (men­tre Hoj­lund in com­penso si con­ferma attac­cante pre­zio­sis­simo e se lo avesse Alle­gri saremmo forse qui a rac­con­tare un’altra sto­ria).