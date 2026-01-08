Buongiorno, quel braccio alzato resta comunque una leggerezza
Il Corsera: il difensore rientrato al posto di Juan Jesus, paga una ingenuità con quel braccio — stavolta alzato perché subisce fallo da Valentini
Il braccio di Buongiorno ma anche la prestazione del Napoli. Si parla tanto, troppo, delle decisioni arbitrali. Forse la partita non ha detto solo questo. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, dedica qualche passaggio ad Alessandro Buongiorno difensore che sta attraversando un periodo decisamente no.
Scrive il Corsera:
Gli azzurri con tre cambi dopo quattro vittorie di fila, si ritrovano dopo 45’ sotto di due gol: il tacco di Frese, primo centro in serie A, bello ma non impossibile, e il braccio di Buongiorno che è largo durante un contrasto in area con Valentini, Orban su rigore è spietato.
Il difensore rientrato al posto di Juan Jesus paga una ingenuità: quel braccio — stavolta alzato perché subisce fallo da Valentini — resta pur sempre una leggerezza. Il Napoli balbetta, ritrova antiche amnesie difensive e cede il passo alla squadra penultima in classifica. Non il miglior modo per inaugurare l’anno, non il preambolo migliore in vista della sfida di San Siro. Due gli episodi che sintetizzano il doppio svantaggio del Napoli: il gol apre la via della consapevolezza e il rigore è l’accelerata che alza i giri del motore.
Ma che cosa è successo a Buongiorno? (Il Napolista)
Un estratto dell’articolo a firma Cesare Gridelli e Guido Trombetti:
Che Marianucci abbia deluso ci sta. Non gioca mai e si capisce la sua insicurezza. Ma quello che mi ha lasciato deluso è stata la prestazione di Buongiorno. Mai autorevole, mai pulito negli interventi. L’ombra del gran giocatore che abbiamo visto in passato. Per fare un discorso più generale si impone una domanda che certamente è sulla bocca di tutti i tifosi. I due punti persi al Maradona possono addirittura pregiudicare il campionato del Napoli? La mia risposta è aspettiamo domenica per vedere che cosa accade contro l’Inter.