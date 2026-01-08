Buongiorno, quel braccio alzato resta comunque una leggerezza

Il braccio di Buongiorno ma anche la prestazione del Napoli. Si parla tanto, troppo, delle decisioni arbitrali. Forse la partita non ha detto solo questo. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, dedica qualche passaggio ad Alessandro Buongiorno difensore che sta attraversando un periodo decisamente no.

Scrive il Corsera:

Gli azzurri con tre cambi dopo quat­tro vit­to­rie di fila, si ritro­vano dopo 45’ sotto di due gol: il tacco di Frese, primo cen­tro in serie A, bello ma non impos­si­bile, e il brac­cio di Buon­giorno che è largo durante un con­tra­sto in area con Valen­tini, Orban su rigore è spie­tato.

Il difen­sore rien­trato al posto di Juan Jesus paga una inge­nuità: quel brac­cio — sta­volta alzato per­ché subi­sce fallo da Valen­tini — resta pur sem­pre una leg­ge­rezza. Il Napoli bal­betta, ritrova anti­che amne­sie difen­sive e cede il passo alla squa­dra penul­tima in clas­si­fica. Non il miglior modo per inau­gu­rare l’anno, non il pre­am­bolo migliore in vista della sfida di San Siro. Due gli epi­sodi che sin­te­tiz­zano il dop­pio svan­tag­gio del Napoli: il gol apre la via della con­sa­pe­vo­lezza e il rigore è l’acce­le­rata che alza i giri del motore.

Un estratto dell’articolo a firma Cesare Gridelli e Guido Trombetti:

Che Marianucci abbia deluso ci sta. Non gioca mai e si capisce la sua insicurezza. Ma quello che mi ha lasciato deluso è stata la prestazione di Buongiorno. Mai autorevole, mai pulito negli interventi. L’ombra del gran giocatore che abbiamo visto in passato. Per fare un discorso più generale si impone una domanda che certamente è sulla bocca di tutti i tifosi. I due punti persi al Maradona possono addirittura pregiudicare il campionato del Napoli? La mia risposta è aspettiamo domenica per vedere che cosa accade contro l’Inter.