Napoli, previsti quattro cambi rispetto al match con l’Inter: Mazzocchi titolare a destra
Sky: Beukema in panchina, Di Lorenzo scala nei tre di difesa. Buongiorno sostituisce lo squalificato Juan Jesus. Olivera e Lang al posto di Spinazzola e Elmas.
Il Napoli giocherà contro il Parma oggi alle 18:30, per il recupero della 16esima giornata di campionato. Gli azzurri devono recuperare la gara che non hanno potuto disputare per la Supercoppa in Arabia.
La probabile formazione del Napoli
Di seguito, la probabile formazione degli azzurri riportata da Sky Sport:
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang.
Ci sono dunque possibili quattro cambi rispetto alla formazione titolare contro l’Inter; Di Lorenzo dovrebbe scalare nei tre di difesa al posto di Beukema, con Mazzocchi che subentrerebbe sulla fascia destra. Buongiorno sostituirà lo squalificato Juan Jesus. Olivera a sinistra al posto di Spinazzola. Fiducia di Conte per Noa Lang, che dovrebbe essere schierato titolare al posto di Elmas.