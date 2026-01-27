Napoli, l’ultimo mistero è la schiena di Anguissa

Anguissa sta male e non è più rientrato. Sarebbe dovuto tornare a disposizione di Conte per la partita con la Juventus e non si è visto. E nemmeno si vedrà domani in Champions contro il Chelsea. Quando si vedrà? Non è dato sapere. Lombalgia, così trapela dal Napoli. Dopo il caso Neres si procede con i piedi di piombo. Anche lì sembrava che stesse recuperando e invece poi il calciatore si è ritrovato sotto i ferri.

Intanto scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

I fatti che sovrastano qualsiasi opinione sono racchiusi nello scadenzario dei suoi tormenti, che sembravano finiti dieci giorni fa – più o meno in prossimità della gara con il Sassuolo – e che invece si sono protratti per almeno altre due partite, forse anche tre, chissà che non siano quattro, perché dopo aver smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, il camerunese s’è arreso ancora e di nuovo in una seduta atletica. Lombalgia si dice scientificamente, che vuol dire varie cose: e per un atleta, peraltro «fisico», è impossibile pensare di giocare senza sentirsi completamente bene, libero da qualsiasi forma di impedimento, fosse anche esclusivamente psicologico. Si procederà quindi seguendo le indicazioni di giornata, tra terapie e verifiche, che serviranno a monitorare una situazione delicata, anzi di più.