Napoli, le ultime in vista di Copenaghen: Elmas presente alla rifinitura, Neres assente
Per Elmas, si trattava di semplici giramenti di testa contro il Sassuolo, dovuti a uno stato influenzale. Gli altri assenti sono: Meret, Rrahmani, Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Politano.
Nell’allenamento di rifinitura del Napoli a Castel Volturno in vista del match di Champions di domani contro il Copenaghen, Eljif Elmas era presente, nonostante abbia chiesto il cambio per infortunio contro il Sassuolo in campionato.
In realtà, il vice di Conte, Stellini, aveva dichiarato che si trattava di semplici giramenti di testa dovuti a uno stato influenzale del macedone.
Assente, invece, David Neres, che non partirà con la squadra; il brasiliano non si è ancora ripreso dall’infortunio alla caviglia.
Gli altri assenti erano: Meret, Rrahmani, Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Politano.