Mistero Neres, non ce la fa nemmeno per Copenaghen: sono nove gli assenti

Era entrato nella gara pareggiata al Maradona contro il Parma. Conte dovrà scegliere tra Elif, Vergara e Lang per completare il tridente con Hojlund

Neres non giocherà nemmeno in Champions. È sempre più un mistero il recupero del brasiliano che era persino entrato nella gara pareggiata al Maradona contro il Parma per poi uscire prima della fine. «Ha accusato un dolore», ha poi spiegato Stellini. Da allora non si è più visto. E infatti è partito il solito fantozziano giro di rumors sulle sue reali condizioni di salute. Nulla si sa. Oggi il Corriere dello Sport scrive che non ci sarà in Champions.

Scrive il Corsport con Fabio Mandarini:

Sull’aereo che oggi porterà il Napoli a Copenaghen mancheranno in nove. Gli infortunati Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Neres, Rrahmani e Politano e i due esclusi dalla lista Champions, Mazzocchi e Marianucci.

Rrahmani, Politano e Neres, dunque, non ci saranno: i primi due alle prese con i problemi muscolari rimediati nel finale della partita di sabato contro il Sassuolo e l’altro con quelli alla caviglia sinistra accusati con la Lazio. Oggi se ne saprà di più su tempi e modalità di recupero, ma certi numeri e l’inevitabile super sollecitazione non passano inosservati: Rrahmani ha giocato 17 partite consecutive dall’1 novembre, 16 dall’inizio, per un totale di 1470 minuti. A conti fatti sarà fondamentale il recupero di Elmas, reduce dall’influenza: Conte dovrà scegliere tra Elif, Vergara e Lang per comporre il tandem di trequarti alle spalle di Hojlund. Di Lorenzo tornerà a destra, Buongiorno sostituirà Amir.