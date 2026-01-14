Napoli, le ultime di formazione: Elmas e Neres titolari, riposano Lobotka e Politano

Il Napoli affronterà il Parma in campionato oggi alle 18:30, per il recupero della 16esima giornata.

Napoli, le ultime di formazione in vista del match col Parma

Secondo le ultime notizie di Sky Sport, questa dovrebbe essere la formazione azzurra:

Milinkovic-Savic; Rrahmani, Beukema, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang.

Non Olivera e Mazzocchi dunque, come era stato riportato dall’emittente in precedenza, ma Spinazzola dovrebbe essere riconfermato a sinistra. Per quanto riguarda la fascia destra, ci sarà Di Lorenzo, con Beukema ancora titolare. Buongiorno sostituirà Juan Jesus squalificato. Neres e Elmas dovrebbero sostituire Politano e Lobotka, che riposeranno. Chance per Lang dal primo minuto.