Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Conte sceglie Gutierrez, Vanoli con Solomon e Piccoli
Conte non ha (di nuovo) i 5 cambi. In panchina solo 3 giocatori di movimento. Vanoli sceglie il 4-1-4-1 con Gudmundsson, subito dentro Fabbian
Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina. Per Conte scelte praticamente obbligate, date le tantissime assenze: sono fuori Rrahmani, Politano, Mazzocchi, De Bruyne, Neres, Anguissa, Gilmour. Ceduti Lucca e Lang. Lato Fiorentina invece Vanoli tenterà di mantenersi a galla nella lotta per non retrocedere, lì dove il pericolo sembrava scampato qualche giornata fa con delle vittorie di fila promettenti. Fiorentina che ha anche perso in casa contro il Como in settimana in Coppa Italia, mentre il Napoli è reduce dall’impegno in Champions contro il Chelsea.
Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli