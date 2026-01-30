Napoli-Fiorentina, Conte potrebbe ritrovare Rrahmani: in attacco confermati Vergara ed Elmas dietro Hojlund
Il Corsport: "Spinazzola si candida ad una nuova maglia da titolare. Ritornano Giovane e Lukaku, pronto a entrare nella ripresa per mettere nuovi minuti nelle gambe"
Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, le scelte di formazione per Antonio Conte sembrano piuttosto scontate. Infatti, la situazione infortuni non accenna ancora a migliorare. Il punto di Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.
Napoli-Fiorentina, la situazione
Si legge sul Corriere:
Tre giorni dopo la delusione per il ko contro il Chelsea costato l’eliminazione europea, la squadra di Conte è pronta a ripartire, ancora nel pieno dell’emergenza e con una rosa ridotta. L’allenatore del Napoli potrebbe ritrovare Rrahmani ma sarebbero comunque poche le scelte complessive in chiave formazione e ricambi nel secondo tempo.
La probabile formazione
Di Lorenzo potrebbe restare nei tre dietro con Juan Jesus e Buongiorno, anche se Beukema scalpita, così come Gutierrez: entrambi mercoledì sono entrati solo nel secondo tempo contro il Chelsea. Spinazzola si candida ad una nuova maglia da titolare, si vedrà se a destra o a sinistra, dipenderà dalle scelte dell’allenatore. In caso di conferma di Olivera, ad esempio, Spina resterà davanti a Di Lorenzo.
In attacco, Vergara ed Elmas dietro Hojlund. Con Giovane che ritorna e Lukaku pronto a entrare nella ripresa per mettere nuovi minuti nelle gambe.