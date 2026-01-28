Napoli e Lazio, vietate le trasferte ai tifosi fino alla fine della stagione
Decisione del ministro dell'Interno a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre
La decisione era nell’aria dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa in autogrill sull’autostrada A1. I tifosi di Napoli e Lazio non potranno fare più trasferte fino alla fine della stagione calcistica. Se ne riparlerà il prossimo anno calcistico.
Scrive Sky Sport:
Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre. Il divieto non si applicherà per il derby Roma-Lazio.