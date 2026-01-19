Napoli, davvero servono nuovi acquisti? In due anni De Laurentiis ha acquistato 23 calciatori (Corbo)

Tranne Hojlund, il Napoli ha avuto poca fortuna nelle scelte e ancora meno nella preparazione. È capolista della classifica infortuni. È sicuro stavolta di comprare bene altri giocatori e allenarli meglio?

Davvero il problema del Napoli sono gli acquisti? se lo chiede Antonio Corbo su Repubblica Napoli. Corbo ricorda che in due anni il Napoli di De Laurentiis ha acquistato ventitré calciatori eppure il Napoli è in emergenza a causa di infortuni la cui origine resta misteriosa.

Scrive Corbo:

La voce è di Cristian Stellini, subito dopo la vittoria che copre i misteri del Napoli. Ma è facile pensare che siano le stesse idee e parole di Antonio Conte. «Occorrono nuovi acquisti».

Difficile o troppo facile immaginare come De Laurentiis abbia valutato l’ultima dichiarazione di Stellini, ufficiale in seconda di Conte. Osservando i primi esiti delle campagne acquisti, 14 e 9 nel biennio, il dubbio avrà scosso anche il presidente. Ventotto tesserati con ingaggi in media alti sono abbastanza per allargare la rosa. Peggio per De Laurentiis è sentire che occorrono altri acquisti perché molti sono per ora fuori uso: ai lungodegenti De Bruyne , Lukaku, Gilmour, Meret, si sono aggiunti sabato Neres definito un giallo, Rrahmani, Elmas, Politano.

Non solo le restrizioni federali a tutela dei bilanci, ma ci vuol coraggio per accettare i rischi: il Napoli tranne Hojlund ha avuto poca fortuna nelle scelte e ancora meno nella preparazione. È capolista della classifica infortuni. Quindi: è sicuro stavolta di comprare bene altri giocatori e allenarli meglio?