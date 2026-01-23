Napoli, Conte sta pensando di schierare gli stessi undici di Copenaghen contro la Juventus
Sky Sport. Buongiorno nei tre di difesa, Beukema ancora in panchina. Gutierrez e Spinazzola gli esterni.
Il Napoli domenica alle 18 affronterà la Juventus a Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Conte starebbe pensando di schierare gli stessi undici titolari della partita di Champions contro il Copenaghen di mercoledì 21 gennaio.
Dunque, a scendere in campo dal primo minuto sarebbero i seguenti giocatori:
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
Gli indisponibili della gara saranno: De Bruyne, Gilmour, Neres, Politano, Rrahmani.
Da valutare le condizioni di Zambo Anguissa e Alex Meret; oggi potrebbe essere la giornata decisiva per capire se saranno a disposizione di Conte per la trasferta contro i bianconeri.
Ieri non si sono allenati né Ambrosino, né Marianucci, in partenza rispettivamente per Venezia e Cremona.
Inoltre, potrebbe essere in panchina anche Giovane, nuovo acquisto del Napoli; ieri gli azzurri hanno chiuso l’accordo con il Verona.