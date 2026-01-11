Hojlund sarà uno dei protagonisti della notte di San Siro. Lui e Lautaro sono probabilmente i più attesi. Hojlund, ricorda la Gazzetta dello Sport, ha cambiato il Napoli, nel senso che con lui Conte ha trasformato il modo di giocare che prima era incentrato sulle predilezioni tecnico-tattiche di Lukaku.

Scrive la Gazzetta con Luigi Garlando:

Dei tre mar­ca­tori dell’andata, è dispo­ni­bile il solo McTo­mi­nay, che ha segnato 2 volte su 3 all’Inter. Le sue incur­sioni saranno ancora una volta fon­da­men­tali, così come le spal­late di Hoj­lund, in stato di gra­zia, già 6 gol, 9 sta­gio­nali. Fare l’impresa a San Siro, dove il Napoli non vince da oltre 3.000 giorni (30-4-17, Inter-Napoli 0-1, Cal­le­jon), alla fac­cia dell’emer­genza, e risa­lire a -1 darebbe una carica pode­rosa ai cam­pioni, attesi il 25 gen­naio dall’ex amico Spal­letti.

Come al solito, tutti sulle spalle di Lau­taro, bom­ber del cam­pio­nato (10 gol, 4 in Cham­pions) che però non ha nel Napoli il suo ber­sa­glio pre­fe­rito: 4 reti nei primi 7 incroci, poi solo un assist negli ultimi 8. Intriga il duello a distanza con Hoj­lund, ma anche quello Chivu-Conte, al di là delle pun­ture dia­let­ti­che. Entrambi hanno cam­biato le rispet­tive squa­dre. Inter meno pal­leg­giante: i pas­saggi sono crol­lati in un anno da 18.477 a 8.325. E più diretta: gli attac­chi ver­ti­cali sono saliti da 29 a 51. Il Napoli, al con­tra­rio, ora cerca più il domi­nio. I lanci lun­ghi che pia­ce­vano a Lukaku sono scesi da 880 a 336. Più pos­sesso (da 54 a 58%) e più aggres­sione: i tiri da palla recu­pe­rata alta sono saliti da 16 a 43. È un Inter-Napoli tutto nuovo. E spe­riamo che alla fine non si parli dell’arbi­tro.

