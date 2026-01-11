Napoli, con Hojlund i lanci lunghi che piacevano a Lukaku sono scesi da 880 a 336
La Gazzetta. Il Napoli ora cerca più il dominio. Più possesso (da 54 a 58%) e più aggressione: i tiri da palla recuperata alta sono saliti da 16 a 43
Hojlund sarà uno dei protagonisti della notte di San Siro. Lui e Lautaro sono probabilmente i più attesi. Hojlund, ricorda la Gazzetta dello Sport, ha cambiato il Napoli, nel senso che con lui Conte ha trasformato il modo di giocare che prima era incentrato sulle predilezioni tecnico-tattiche di Lukaku.
Scrive la Gazzetta con Luigi Garlando:
Dei tre marcatori dell’andata, è disponibile il solo McTominay, che ha segnato 2 volte su 3 all’Inter. Le sue incursioni saranno ancora una volta fondamentali, così come le spallate di Hojlund, in stato di grazia, già 6 gol, 9 stagionali. Fare l’impresa a San Siro, dove il Napoli non vince da oltre 3.000 giorni (30-4-17, Inter-Napoli 0-1, Callejon), alla faccia dell’emergenza, e risalire a -1 darebbe una carica poderosa ai campioni, attesi il 25 gennaio dall’ex amico Spalletti.
Come al solito, tutti sulle spalle di Lautaro, bomber del campionato (10 gol, 4 in Champions) che però non ha nel Napoli il suo bersaglio preferito: 4 reti nei primi 7 incroci, poi solo un assist negli ultimi 8. Intriga il duello a distanza con Hojlund, ma anche quello Chivu-Conte, al di là delle punture dialettiche. Entrambi hanno cambiato le rispettive squadre. Inter meno palleggiante: i passaggi sono crollati in un anno da 18.477 a 8.325. E più diretta: gli attacchi verticali sono saliti da 29 a 51. Il Napoli, al contrario, ora cerca più il dominio. I lanci lunghi che piacevano a Lukaku sono scesi da 880 a 336. Più possesso (da 54 a 58%) e più aggressione: i tiri da palla recuperata alta sono saliti da 16 a 43. È un Inter-Napoli tutto nuovo. E speriamo che alla fine non si parli dell’arbitro.
