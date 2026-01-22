Napoli, anche Sancho e Boga in lista per sostituire Lang

Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto

di Massimiliano Gallo - Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna battere il Chelsea. Tra Beukema, Lang e Lucca c'erano 90 milioni in panchina.