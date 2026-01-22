Napoli, anche Sancho e Boga in lista per sostituire Lang
Di Marzio: oltre a Daniel Maldini e Giovane. Sancho è in prestito all'Aston Villa, ma è di proprietà dello United. Pedullà: per Giovane il Napoli offrirà 20 milioni.
Il Napoli sta cercando un sostituto di Noa Lang, in procinto di lasciare gli azzurri per accasarsi al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Tra i nomi spuntati di recente, oltre a Daniel Maldini e Giovane, ci sono anche Jadon Sancho e Jeremie Boga.
Napoli: Sancho, Boga, Maldini o Giovane per sostituire Lang
Come ha riportato Gianluca Di Marzio su X:
Napoli, per l’esterno in lista oltre a Daniel Maldini ci sono anche Boga e Sancho.
.@sscnapoli, per l’esterno in lista oltre a Daniel Maldini ci sono anche Boga e Sancho @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2026
Sky Sport aggiunge:
Si prova a chiudere con il Verona per Giovane: contatti continui per cercare di raggiungere l’intesa.
ULTIM’ORA MERCATO #Napoli, si prova a chiudere con il Verona per #Giovane: contatti continui per cercare di raggiungere l’intesa#SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato
— skysport (@SkySport) January 22, 2026
Per la fascia resiste l’idea Daniel Maldini dell’Atalanta ma nella lista del club ci sono anche i nomi di Sancho dell’Aston Villa (ma di proprietà del Manchester United) e Boga del Nizza.
Alfredo Pedullà aggiunge in merito a Giovane:
L’offerta del Napoli entro stasera: 20 milioni. La Lazio ha riprovato stamattina con l’agente, ma ora è in una fase di attesa per l’inserimento di un altro club.