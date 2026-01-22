Home » Il Campo » Calciomercato

Napoli, anche Sancho e Boga in lista per sostituire Lang

Di Marzio: oltre a Daniel Maldini e Giovane. Sancho è in prestito all'Aston Villa, ma è di proprietà dello United. Pedullà: per Giovane il Napoli offrirà 20 milioni.

Jadon Sancho

Dortmund (Germania) 13/03/2024 - Champions League / Borussia Dortmund-Psv Eindhoven / foto Imago/Image Sport nella foto: Jadon Sancho ONLY ITALY

Il Napoli sta cercando un sostituto di Noa Lang, in procinto di lasciare gli azzurri per accasarsi al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Tra i nomi spuntati di recente, oltre a Daniel Maldini e Giovane, ci sono anche Jadon Sancho e Jeremie Boga.

Napoli: Sancho, Boga, Maldini o Giovane per sostituire Lang

Come ha riportato Gianluca Di Marzio su X:

Napoli, per l’esterno in lista oltre a Daniel Maldini ci sono anche Boga e Sancho. 

Sky Sport aggiunge:

Si prova a chiudere con il Verona per Giovane: contatti continui per cercare di raggiungere l’intesa. 

Per la fascia resiste l’idea Daniel Maldini dell’Atalanta ma nella lista del club ci sono anche i nomi di Sancho dell’Aston Villa (ma di proprietà del Manchester United) e Boga del Nizza. 

Alfredo Pedullà aggiunge in merito a Giovane:

L’offerta del Napoli entro stasera: 20 milioni. La Lazio ha riprovato stamattina con l’agente, ma ora è in una fase di attesa per l’inserimento di un altro club.

