Mourinho incontra alcuni tifosi della Roma e parla del suo ritorno: «Non si sa mai» (CorSport)

José Mourinho ha incontrato ieri sera, in un hotel di Torino e alla vigilia di Juve-Benfica, un gruppo di tifosi romanisti rimasti in città dopo la trasferta di domenica scorsa. Avvisato da Rui Costa, Mou è sceso in tuta e maglia a maniche corte nonostante il freddo, fermandosi qualche minuto con i fan. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Sul possibile ritorno a Roma, Mourinho si è limitato a un classico “non si sa mai”, ma la sorpresa dei tifosi gli ha fatto molto piacere.

Mourinho è sempre Mourinho, pianta in asso il cronista che lo contraddiceva durante l’intervista

Il Benfica di Mourinho ha pareggiato 2-2 contro il Braga, un pareggio che ha portato con sé una coda di polemiche per il gol annullato al Benfica nel finale. Lo stesso club ha postato sui social il video del gol esaltandolo come il gol della vittoria

⚽ O golo da vitória do Benfica em Braga. pic.twitter.com/aWb9cChMEa — SL Benfica (@SLBenfica) December 28, 2025

L’episodio non è passato inosservato dallo Special One che nelle interviste post gara non ha perso occasione per sottolineare la mancata vittoria che gli era stata ingiustamente inflitta. «Penso che sia una grande vittoria. Nel secondo tempo c’è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ci ha creato le difficoltà che noi aspettavamo».

Mourinho non ha resistito dall’aprire una polemica a modo suo e al cronista che gli ha ricordato che la partita è finita in pareggio ha ribattuto: «Abbiamo vinto 3-2. Il gol è pulito, abbiamo vinto, è una grande vittoria».