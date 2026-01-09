Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Il Benfica eliminato in Coppa di Lega e Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo

«Spero che non dormano e riflettano» dopo la sconfitta 3-1 contro il Braga. Terzo in campionato, giocherà mercoledì contro il Porto nei quarti di finale della Coppa di Portogallo

Mourinho

Portuguese coach Jose Mourinho attends a press conference during his official presentation as new Benfica coach at the Benfica Campus training center in Seixal

José Mourinho ha fatto rimanere i suoi giocatori nel centro sportivo del Benfica dopo la sconfitta contro il Braga in semifinale di Coppa di Lega, e il tecnico portoghese ha detto di sperare che “non dormano e invece riflettano molto”.

Il Benfica giocherà a Porto nei quarti di finale della Coppa di Portogallo mercoledì. La squadra di Mourinho è terza in Primeira Liga, a dieci punti dalla capolista Porto e a tre dallo Sporting secondo.

Mourinho è arrabbiato

Il Benfica ha perso mercoledì per 3-1, ha chiuso la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione dell’ex difensore del Manchester City Nicolas Otamendi. Riporta la Bbc:

“Mourinho, nominato allenatore a settembre, ha suggerito che i suoi giocatori rimarranno presso la base di allenamento del club a Seixal per il prossimo futuro”.

Ecco le sue parole:

“Dato che sabato non c’è finale, la nostra prossima partita sarà contro il Porto mercoledì prossimo. Quando arriveremo a Seixal [mercoledì], ognuno andrà nella propria stanza. Spero che i giocatori dormano come faccio io, cioè che non dormano affatto. Questo è ciò che auguro loro. Che non dormano e invece riflettano molto, proprio come farò io.”

In questo suo ritorno ha vinto 14 delle 23 partite disputate, e la sconfitta di mercoledì ha interrotto una serie di 11 partite senza sconfitte. Ha continuato e concluso:

“Giovedì possiamo iniziare a parlare, cosa che non è successa nello spogliatoio. Nello spogliatoio c’è stato un monologo, e i monologhi non funzionano con me; io preferisco dialogare con i giocatori. Parleremo delle differenze tra il primo e il secondo tempo e ci prepareremo al meglio possibile per la partita contro il Porto.”

