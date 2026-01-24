Si fa male anche Milinkovic-Savic (ma c’è Meret, in porta il Napoli è coperto)

Risentimento muscolare. Continua il calvario infortuni. Meret tornerebbe in campo dopo quattro mesi trascorsi tra infortuni e panchina; ma alla fine è una "riserva di lusso".

Continua il calvario infortuni del Napoli. Vanja Milinkovic-Savic ha accusato un risentimento muscolare, come riportato da Sky Sport, e dunque probabilmente darà forfait contro la Juventus domani.

Al suo posto giocherà Alex Meret, che invece torna disponibile. Non gioca un match dal 28 settembre contro il Milan. Dopo sono arrivati due infortuni rimediati in allenamento e alcuni match in panchina, dove è stato superato nelle gerarchie da Milinkovic-Savic.

Nel mercato estivo, il Napoli, sui portieri, ci ha visto giusto: avere due estremi difensori pronti ed entrambi “riserve di lusso” dell’altro, dà sicurezza alla squadra e all’allenatore. Fu proprio Conte a dire che aveva bisogno di due portieri diversi, ma che gli dessero garanzie, per i vari match che il Napoli avrebbe dovuto affrontare quest’anno tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.