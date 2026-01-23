Meno carisma, più scouting: i grandi club scelgono allenatori come Arteta, oggi al vertice della Premier

L'allarme lanciato da Mourinho. Le grandi squadre come Chelsea, Manchester United e Real Madrid preferiscono tecnici che non hanno curriculum ai grandi allenatori storici. (El Paris)

L’era degli allenatori-patriarca sembra avviarsi al declino, con club come Chelsea, Manchester United e Real Madrid che scelgono tecnici senza grande esperienza manageriale. Mourinho ha espresso stupore per un mercato che affida panchine di massimo peso a profili ancora acerbi. La difficoltà di trovare allenatori “totali”, capaci di reggere complessità tecnica e pressione emotiva, spinge i club a scommettere su progetti sperimentali. In parallelo, cresce il ruolo delle strutture dirigenziali e dello scouting, chiamate a garantire continuità e rendimento anche oltre la figura dell’allenatore. Ne scrive El Pais

Una nuova era per gli allenatori?

Si legge sul Pais:

“José Mourinho ha confessato questa settimana la propria perplessità. «Per me», ha detto, «è una sorpresa che allenatori senza storia, senza un lavoro alle spalle, abbiano la possibilità di allenare le squadre più importanti del mondo». Mourinho non ha avuto bisogno di citare gli esponenti del nuovo fenomeno. Sono sulla bocca di tutti. Álvaro Arbeloa, celebre mourinhista, non aveva alcuna esperienza su una panchina di Primera quando il Madrid lo ha nominato una settimana fa. Liam Rosenior, oscuro calciatore della Championship, nel cui curriculum da dirigente spicca una stagione e mezza alla guida del Racing di Strasburgo in Ligue 1, ha preso in mano il Chelsea, casa madre dell’azienda proprietaria dello Strasburgo”.

“E Michael Carrick, funzionario dello United con come unico rodaggio due giornate di interregno nella stagione 2021-22, si è appena seduto sulla poltrona di Alex Ferguson per dirigere quello che un giorno fu il club più ricco del pianeta”.

La stoccata di Mou

“«Quando il Milan ingaggia Allegri, quando la Juventus prende Spalletti, quando la Roma ingaggia Gasperini… non mi sorprende», ha aggiunto Mourinho. «Ma nella situazione in cui ci troviamo c’è gente che non ha fatto nulla e si siede sulla panchina delle squadre che richiedono più responsabilità. Questa sì che è una vera sorpresa»”.

“Forse la tendenza è iniziata nel 2019, il giorno in cui l’Arsenal nominò Mikel Arteta per colmare il vuoto di potere lasciato da Arsène Wenger e che Unai Emery non era riuscito a riempire. Arteta non aveva mai allenato una squadra. Nemmeno in una categoria semiprofessionistica. La sua unica credenziale erano i due anni trascorsi come assistente di Guardiola al City”.

“«Non ci sono allenatori affidabili sul mercato», sentenzia sotto anonimato un consigliere della proprietà di un club di riferimento della Premier. «Da quando Guardiola ha vinto la sua prima Champions con il Barça, le funzioni dell’allenatore hanno raggiunto una complessità molto maggiore, e questo si moltiplica nelle squadre con i budget più importanti. Le grandi squadre hanno bisogno di leader che dimostrino equilibrio emotivo. Non basta che siano bravi allenatori: devono anche saper gestire la pressione. Chi risponde a questo profilo nel mercato attuale? Klopp e chi altro?»”.

L’importanza dello scouting

“Pep Guardiola ha dato un indizio pochi giorni fa: «Il reparto più importante di un club è quello dello scouting (dei giocatori). Più dell’allenatore o dei giocatori. Quando scegli bene il talento, l’80% è fatto». Questa è la chiave del successo dell’Arsenal di Arteta: acquisti impeccabili. Quello che il City faceva abitualmente con Txiki Begiristain prima che Hugo Viana lo sostituisse alla guida della direzione sportiva. In mancanza di allenatori di capacità garantita, i dirigenti di alcuni dei più grandi club d’Europa hanno creato strutture di supporto che prima non esistevano”.

“Sia per affinare la selezione degli acquisti sia per sviluppare piani di lavoro sul campo per il primo allenatore, questi quadri di tecnocrati che agiscono nell’ombra per non delegittimare chi occupa la panchina cercano di assicurare un funzionamento efficiente in ambiti che prima si consideravano competenza esclusiva del manager. La loro missione è mantenere la macchina a pieno regime anche nell’eventualità che, nominalmente, l’allenatore sia un novizio incapace di distinguere l’eccellente dall’inutile. Liverpool, Arsenal, Chelsea e Bayern da anni costruiscono un sistema simile, accumulando corpi di assistenti e ideologi che superano sempre i 20 individui”.