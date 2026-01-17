Mazzocchi resta a Napoli e rinnoverà il suo contratto
Sky: il contratto attuale scadrà nel 2027. Il terzino sembrava essere in uscita nel mercato di gennaio, con diverse squadre interessate a lui.
Pasquale Mazzocchi sembrava essere un calciatore in uscita, ma il terzino del Napoli pare che resterà in azzurro e rinnoverà il suo contratto, in scadenza nel 2027.
Il rinnovo di Mazzocchi col Napoli
Come riportato da Sky Sport:
Nonostante gli interessi da parte di altre squadre Pasquale Mazzocchi resta al Napoli. Il terzino inoltre prolungherà il contratto con il club.
C’erano diversi club di Serie A sulle sue tracce che gli avrebbero offerto più minutaggio. Ma l’ex Salernitana sembra invece voglia restare nella squadra che ha sempre tifato fin da bambino. Antonio Conte lo ha schierato titolare contro il Parma nel recupero della 16esima giornata di campionato.