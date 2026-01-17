Mazzocchi resta a Napoli e rinnoverà il suo contratto

Si riapre l’asse Napoli-Galatasaray: il club turco pronto a offrire più di 25 milioni per Lang

Ne scrive Pedullà: "Non è l’unico club perché ci sono stati sondaggi di Bournemouth, Crystal Palace e Fulham. L'operazione non sarebbe in prestito perché a quelle condizioni non ci sarebbero margini"