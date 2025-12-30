Mazzocchi potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio: su di lui il Parma

Ne parla Tmw in esclusiva: "Nelle scorse ore sono andati in scena nuovi contatti per il possibile acquisto di Mazzocchi. Sarebbe un trasferimento a titolo definitivo"

Il Parma torna a muoversi sul mercato in vista di gennaio e punta a rinforzare la rosa con Pasquale Mazzocchi: il laterale del Napoli, finora poco utilizzato, potrebbe trasferirsi a titolo definitivo per trovare maggiore spazio.

Mazzocchi potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: i dettagli

Su Mazzocchi le principali squadre accostate nei giorni scorsi rispondono agli identikit del Sassuolo e del Parma, con questa seconda destinazione che pare poter prendere quota. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, nelle scorse ore sono andati in scena nuovi contatti per il possibile acquisto di Mazzocchi da parte del Parma in questa finestra di calciomercato di gennaio. E sarebbe un trasferimento a titolo definitivo.

Per Mazzocchi fin qui c’è stato poco spazio nel Napoli 2025/2026. In questa stagione il classe ’94 partenopeo di nascita (è del quartiere Barra) ha infatti messo insieme 4 presenze per un minutaggio complessivo di 113 minuti e una sola gara da titolare, quella di Coppa Italia vinta dalla sua squadra ai calci di rigore contro il Cagliari. Le altre due sono un subentro in Serie A e due spezzoni, sempre alzandosi dalla panchina, nelle due partite che hanno consegnato alla sua squadra la Supercoppa Italiana 2025. Nella lista Uefa per la Champions League, per esempio, è invece rimasto tagliato fuori.