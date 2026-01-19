Mateta, la Juventus sogna di poter convocarlo per il match contro il Napoli (La Stampa)

Matete alla Juventus, per ora è un no. Ma il club bianconero continua a trattare e spera di poter avere il calciatore in settimana e addirittura di convocarlo per il match di domenica prossima contro il Napoli. La Juventus ha un problema in attacco. David e Openda si sono rivelati due acquisti non all’altezza, tra lo scarso e il fallimentare. La gestione Comolli è in linea con quella Giuntoli, molto complesso stabilire quale sia la peggiore.

La Stampa scrive:

Se in 180 minuti – dunque – tieni palla per il 75% del totale, fai 46 tiri di cui 11 in porta epperò segni solo un-gol-uno vuol proprio dire che in qualche modo bisogna intervenire. Ad esempio sul mercato giacché, a quanto pare, in organico un cosiddetto “finalizzatore” non c’è.

E poi passa all’analisi del possibile colpo Mateta.

Mateta ha già dato disponibilità al trasferimento. Il Crystal Palace, del resto, è un club allo sbando: le scene di festa per la vittoria della scorsa Fa Cup contro il City sono un lontano ricordo. Ora le sconfitte si susseguono, il capitano Marc Guehi viene ceduto nel bel mezzo della stagione, l’allenatore Oliver Glasner annuncia che se ne andrà a giugno e sbotta malamente contro la proprietà. La Juventus ha già avanzato una prima offerta (prestito oneroso da due milioni e riscatto in caso di accesso almeno all’Europa League per altri 28). Il Palace prova a resistere e ne chiede 35, ma vien da sé che non sia nelle condizioni di fare la voce grossa. La Juventus è pronta a rilanciare e spera di poter arrivare ad una intesa in questi giorni in modo da rendere disponibile Mateta addirittura in vista delle convocazioni per la sfida contro il Napoli, domenica allo Stadium. Non è semplice, ma chissà.

