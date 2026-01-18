In Premier il presunto fair play finanziario è solo un modo per tutelate i club potenti. Anche il Crystal Palace sta crollando (Times)

Costretto a vendere i migliori. «La cosa più scandalosa è che anche se vuoi investire devi pagare una multa agli altri club, e quei soldi andranno ai grandi club", ha detto il presidente Parish. Le regole finanziarie hanno schiacciato tutte gli emergenti: Leicester, Nottingham, e ora il Palace.

Il Crystal Palace vive un crollo improvviso dopo la stagione più gloriosa della sua storia, tra cessioni eccellenti e addii annunciati. La crescita “organica” si rivela un’illusione, schiacciata da regole finanziarie che proteggono lo status quo. Un club sano e ben gestito è costretto a smantellarsi proprio nel momento del salto di qualità. Il futuro viene sacrificato in nome di un’idea di sostenibilità che penalizza chi prova ad avvicinarsi all’élite.

Ne scrive il Times.

Dopo un’altra sconfitta a Sunderland, Glasner si è scagliato contro il club. Non sapeva della cessione di Guéhi fino al giorno prima della partita. Era la seconda volta che accadeva in stagione. “Non ci sentiamo supportati”, ha detto, “ci sentiamo abbandonati. Nessun altro club farebbe una cosa del genere”. E ha ragione, se davvero è stato tenuto all’oscuro. Ma i problemi più ampi restano. Se il Palace avesse davvero voluto cogliere il suo grande momento, c’erano mille regole a impedirglielo. Prima il Financial Fair Play, ora le regole su redditività e sostenibilità, presto il rapporto costi-rosa. “La cosa più scandalosa è che anche se vuoi investire devi pagare una multa agli altri club, e quei soldi andranno ai grandi club”, ha detto il presidente del Crystal Palace Steve Parish il mese scorso.

“Non potrai più investire in anticipo come una volta. Vendere diventerà una cosa enorme. Il calcio dovrebbe preoccuparsi quando i club più ambiziosi del Paese pensano che qualcosa non vada nel calcio. Non capisco cosa ci fosse di sbagliato nella lega. Perché volete che proprio il nostro gruppo di club di metà classifica, ambiziosi, possa spendere meno?”. Sa benissimo perché, non è stupido. Si sono avvicinati troppo. Il Palace, il Leicester City e prima ancora il Nottingham Forest. Può sembrarti affascinante l’ascesa del Brentford o del Sunderland. All’élite no. La vittoria della Fa Cup del Palace può essere stata uno dei momenti più belli della tua stagione, ma chi considera quel trofeo — anzi, tutti i trofei — una propria prerogativa non sarà d’accordo.

Il Times prosegue

Ogni regola finanziaria introdotta in vent’anni è orientata a mantenere lo status quo. Non la salute finanziaria o la sopravvivenza, perché il Palace non è mai sembrato così solido. Ma per conformarsi ha dovuto vendere anche Eze, Guéhi, Michael Olise e Joachim Andersen; e se il prossimo sarà Mateta, quanto pensi ci vorrà prima che Adam Wharton o Daniel Muñoz colgano un trend discendente? Chi potrebbe biasimarli? Anche il contratto di Daichi Kamada scade a fine stagione, e lui ha lavorato con Glasner all’Eintracht Frankfurt. Nessuno dovrebbe biasimare nemmeno Glasner. I risultati sono crollati, e il Palace ha perso contro il Macclesfield di sesta divisione nella più grande sorpresa della storia della Fa Cup, ma era ottobre quando aveva informato Parish che se ne sarebbe andato. Rendere pubblica la cosa può essere stata una mossa emotiva, ma la decisione non lo era.

Ed è triste. Triste perché i club che modellano il gioco, e le regole, e che hanno le maggiori possibilità di vincere — beh, non sono gestiti così bene. Il Palace è amministrato molto meglio del Tottenham Hotspur o del Manchester United, e probabilmente anche del Chelsea.