Materazzi: “All’andata l’Inter ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio”

In vista del big match di stasera, la Gazzetta ha raccolto i pareri di 9 esperti, che hanno avuto modo di analizzare il momento di Napoli e Inter ed esprimere un pronostico. Di seguito, ecco cosa ha detto Materazzi, storico ex calciatore dei nerazzurri.

Inter-Napoli, il parere di Materazzi

Si legge sulla Gazzetta:

“È favorita l’Inter, gioca in casa e qualitativamente è più forte, al netto degli scontri diretti. A Torino ha preso la Juve a pallonate, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio. Ha avuto anche sfortuna. Il cambio di passo Chivu è silenzioso. Chi vede le partite se ne accorge che qualcosa è cambiato. È una squadra riconoscibile, fluida. Crea tanto, tantissimo, e lui è entrato nella testa dei giocatori. Non ho mai avuto dubbi perché so che uomo è. Per me gli uomini decisivi saranno Thuram e Hojlund. Stravedo per Marcus, lui e Lautaro danno un senso e un’anima al gioco offensivo dell’Inter. Hojlund mi ha impressionato in Supercoppa. Difende palla, lotta, corre, segna. È moderno, completo, tosto da marcare, avete visto col Milan a Riad? Uno così sposta la squadra”