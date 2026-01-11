McTominay sarà l’arma in più contro l’Inter: contro i nerazzurri è già a quota 2 reti

Il Corriere dello Sport: "McTominay in veste di mediano sa fare tante cose e tutte con naturalezza. In questa stagione, tra Serie A e Champions, ha già messo a referto 6 gol"

Scott McTominay è il motore emotivo e tattico del Napoli di Conte. Non stupisce dunque che ci si aspetti una partita da assoluto trascinatore nel big match di stasera contro l’Inter. Ne parla Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

McTominay, l’uomo in più del Napoli: i dettagli

Si legge sul Corriere dello Sport:

Riecco l’Inter e riecco il Meazza, lo stadio dove aveva già fatto gol un anno fa, il 10 novembre 2024, in una partita – come quella di ritorno – alla fine decisiva per la corsa e l’epilogo scudetto. In totale sono già due le reti contro i nerazzurri. L’altra, la seconda in Serie A di quest’anno, l’aveva realizzata il 25 ottobre al Maradona: un destro secco al volo per inaugurare la vittoria nella ripresa-show dei suoi.

McTominay in questa nuova veste sa fare tante cose e tutto gli riesce con naturalezza. Conte gli chiede di accompagnare sempre la manovra, di scortare Lobotka, di girovagare ovunque per il campo e poi di strappare quando può, con o senza palla, facendosi rincorrere fin dentro l’area avversaria. Serviranno i suoi inserimenti al Napoli nel giorno in cui, come col Verona, mancherà Neres, fonte preziosa di gol e folate offensive, costretto al nuovo stop.

Una media gol da attaccante

Un gol, un altro, è nelle corde di McTominay. Sarebbe, nel caso, il ventesimo in sessantatré presenze con la maglia del Napoli. La media di uno ogni tre circa è da attaccante puro, altro che centrocampista. Quest’anno è già a quota sei: tre in Serie A e tre in Champions. Della squadra di Conte, con Neres, è il secondo miglior marcatore dopo Hojlund (9). Proprio lui aveva inaugurato la rimonta col Verona mercoledì e aveva anche replicato, ma con Rrahmani in fuorigioco. C’è un gol in sospeso, un credito da poter eventualmente riscattare a San Siro.