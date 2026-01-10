Massara: «Ferguson? Auspichiamo rimanga. Raspadori si decide domani. Zirkzee, lo United ha chiuso tutto»
Il ds della Roma ai microfoni di Dazn: «Domani potremmo avere un quadro completo della situazione Raspadori, in un senso o nell'altro. Zirkzee, Lo United ha chiuso ogni discorso di mercato»
Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn in vista della sfida contro il Sassuolo, valida per la 20ª giornata di Serie A.
Le parole di Massara
Quanto manca per Raspadori?
«Si tratta di una trattativa reale. I tempi si muovono rapidamente in un senso o nell’altro. Domani potremmo avere un quadro completo della situazione»
Siete tutti allineati sugli obiettivi?
«Certamente. Il sostegno della proprietà è costante. Lavoriamo sempre in sintonia per crescere e siamo tutti sulla stessa linea. È bello vederli presenti»
Rapporti con Gasperini?
«C’è un dialogo continuo finalizzato al bene della Roma e al raggiungimento degli obiettivi»
Robinio Vaz?
«Mi sembra poco probabile che il Marsiglia decida di venderlo»
Zirkzee?
«Al momento lo United ha chiuso ogni discorso di mercato, in attesa della nomina del nuovo allenatore. Dubito cambino idea»
Ferguson?
«Ferguson Sta fornendo un grande supporto, è un classe 2004. Speriamo possa restare fino al termine della stagione. Stasera il suo contributo sarà fondamentale»