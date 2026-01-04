Il Marsiglia di De Zerbi (in nove) perde in casa contro il Nantes per 0-2. Per Le Parisien è preoccupante

Il Marsiglia ha perso in casa contro il Nantes al Vélodrome in una serata che, letta dai giornali francesi, racconta due accenti diversi dello stesso fallimento. Per L’Équipe, la sconfitta nasce soprattutto da un’occasione sprecata: l’Om aveva la possibilità di ridurre il distacco dal Lens capolista e invece ha mancato completamente l’appuntamento, travolto dall’intraprendenza di un Nantes più audace, trasformato da Ahmed Kantari.

Le Parisien, invece, pur partendo dallo stesso risultato, mette l’accento sul carattere preoccupante della sconfitta relativamente al momento della stagione. Il quotidiano sottolinea come De Zerbi perda terreno non solo rispetto al Lens ma potenzialmente anche al Psg, evidenziando una prestazione negativa più nel modo che nel punteggio. Il Marsiglia è terzo a 32 punti (come il Lille), il Psg (una partita in meno, gioca stasera il derby) è a 36, il Lens è primo a 40.

Scrive così l’Equipe, la cui analisi insiste sulla superiorità mostrata dagli ospiti anche sul piano del gioco e sull’incapacità di reagire:

“Trasformato con un nuovo allenatore in panchina, Ahmed Kantari, il Nantes ha aperto le marcature grazie a Fabien Centonze. Questo gol ha premiato un’ottima prima mezz’ora […] Ridotto in dieci uomini dopo l’espulsione di Vermeeren, il Marsiglia sembrava senza risposte e non in grado di reagire, e la sostituzione di Igor Paixao con Bilal Nadir non ha fatto assolutamente la differenza.

Peggio ancora, il centrocampista è stato anche espulso dopo aver ricevuto due cartellini gialli. Rimasto in nove uomini, privo di idee ed energie, il Marsiglia ha cercato invano di mantenere l’illusione del pareggio, ma è stato il Nantes a sembrare ancora una volta la squadra più pericolosa. […] Roberto De Zerbi poi ha elogiato Arthur Vermeeren, con una precisazione: il tecnico italiano gli chiede spesso di essere più aggressivo nel gioco. Il giovane centrocampista (20 anni) ha decisamente esagerato con il suo intervento su Anthony Lopes, che gli è costato giustamente il cartellino rosso (26° minuto)”.

Ne parla così Le Parisien, invece:

“La squadra terza in classifica sta perdendo terreno nei confronti della capolista Lens e forse anche nei confronti del Paris, che domenica sera affronterà il Paris FC. Ma al di là del punteggio, è preoccupante il modo in cui ha perso contro il Nantes (16° in classifica dopo questa vittoria). […] Non ha reagito nel modo giusto nella ripresa […] Rémy Cabella, recentemente ingaggiato dal Nantes, ha spento le ultime speranze di De Zerbi trasformando un rigore concesso da Benjamin Pavard al termine della partita (88° minuto, 0-2)”.