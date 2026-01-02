De Zerbi contro la Supercoppa di Francia in Kuwait: «Dovrebbe giocarsi davanti ai tifosi, vale anche per l’Italia»

Giovedì si giocherà Marsiglia-Psg: «Andrò in Kuwait perché è il mio lavoro e perché siamo orgogliosi di disputare questa partita. Il problema non è il Kuwait, è l'idea» (L’Équipe).

De Zerbi ha detto la sua. In Francia si vive una situazione simile a quella di Barcellona e Villarreal in Spagna, o di Como e Milan in Italia, ma questa volta non si parla di campionato. Giovedì prossimo, alle 19, il Marsiglia avrà l’occasione di vincere il suo primo trofeo dal 2012, quando conquistò la Coupe de la Ligue, affrontando il Psg nel Trophée des champions. La partita si giocherà in Kuwait.

Il quotidiano francese L’Équipe:

“Roberto De Zerbi non è entusiasta di questa scelta, nonostante rappresenti un’opportunità per il club marsigliese di aggiudicarsi un titolo”.

Le parole di De Zerbi

Oggi, durante la conferenza stampa in vista della ripresa della Ligue 1 e della partita di domenica contro il Nantes (alle 15), l’allenatore italiano è stato chiaro:

«La mia opinione resta la stessa, è personale e non vuol dire che sia la più giusta: la Supercoppa di Francia, o la Supercoppa d’Italia, dovrebbe giocarsi nel paese di riferimento, davanti ai tifosi delle squadre. Ma andrò in Kuwait perché è il mio lavoro e siamo orgogliosi di disputare questa partita. Non è un problema con il Kuwait, che ci accoglierà nel migliore dei modi, ma sono contrario a questa idea.»